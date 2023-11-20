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Армія РФ зменшилась на 640 бійців: Генштаб оголосив втрати

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Армія РФ зменшилась на 640 бійців: Генштаб оголосив втрати

Втрати РФ / Фото: Associated Press

Українські бійці завдали ворогу втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.

Втрати російських військ у війні проти України на 20 листопада сягають 319 210 осіб убитими і пораненими.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Так, протягом доби 19 листопада ЗСУ ліквідували на фронті 640 російських окупантів.

Втрати ворога на 20 листопада

  • особовий склад ‒ близько 319 210 (+640) осіб,
  • танки ‒ 5439 (+4),
  • бойові броньовані машини ‒ 10168 (+2),
  • артилерійські системи – 7748 (+4),
  • РСЗВ – 899 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 588 (+0),
  • літаки – 323 (+0),
  • гелікоптери – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5764 (+9),
  • крилаті ракети ‒ 1563 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 22 (+0),
  • підводні човни - 1 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 10127 (+7),
  • спеціальна техніка ‒ 1097 (+1).
Втрати російської армії на 20 листопада 2023 року / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Втрати російської армії на 20 листопада 2023 року / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, напередодні ГУР Міноборони України опублікувало чергове перехоплення розмови російського окупанта з його родичами. Він розповів про великі втрати у підрозділах РФ на Авдіївському напрямку, сказавши, що загиблих вивозять "Камазами", а для поранених вже бракує місць і в цивільних лікарнях.

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Дата публікації
Перегляди
534
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