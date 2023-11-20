Армія РФ зменшилась на 640 бійців: Генштаб оголосив втрати

Українські бійці завдали ворогу втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.
Втрати російських військ у війні проти України на 20 листопада сягають 319 210 осіб убитими і пораненими.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Так, протягом доби 19 листопада ЗСУ ліквідували на фронті 640 російських окупантів.
Втрати ворога на 20 листопада
- особовий склад ‒ близько 319 210 (+640) осіб,
- танки ‒ 5439 (+4),
- бойові броньовані машини ‒ 10168 (+2),
- артилерійські системи – 7748 (+4),
- РСЗВ – 899 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 588 (+0),
- літаки – 323 (+0),
- гелікоптери – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5764 (+9),
- крилаті ракети ‒ 1563 (+0),
- кораблі/катери ‒ 22 (+0),
- підводні човни - 1 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни – 10127 (+7),
- спеціальна техніка ‒ 1097 (+1).
Нагадаємо, напередодні ГУР Міноборони України опублікувало чергове перехоплення розмови російського окупанта з його родичами. Він розповів про великі втрати у підрозділах РФ на Авдіївському напрямку, сказавши, що загиблих вивозять "Камазами", а для поранених вже бракує місць і в цивільних лікарнях.
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