Армія РФ зменшилась на 640 бійців: Генштаб оголосив втрати

Українські бійці завдали ворогу втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.

Втрати російських військ у війні проти України на 20 листопада сягають 319 210 осіб убитими і пораненими.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Так, протягом доби 19 листопада ЗСУ ліквідували на фронті 640 російських окупантів.

Втрати ворога на 20 листопада

особовий склад ‒ близько 319 210 (+640) осіб,

танки ‒ 5439 (+4),

бойові броньовані машини ‒ 10168 (+2),

артилерійські системи – 7748 (+4),

РСЗВ – 899 (+1) од,

засоби ППО ‒ 588 (+0),

літаки – 323 (+0),

гелікоптери – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5764 (+9),

крилаті ракети ‒ 1563 (+0),

кораблі/катери ‒ 22 (+0),

підводні човни - 1 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни – 10127 (+7),

спеціальна техніка ‒ 1097 (+1).

Втрати російської армії на 20 листопада 2023 року / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, напередодні ГУР Міноборони України опублікувало чергове перехоплення розмови російського окупанта з його родичами. Він розповів про великі втрати у підрозділах РФ на Авдіївському напрямку, сказавши, що загиблих вивозять "Камазами", а для поранених вже бракує місць і в цивільних лікарнях.

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