Армія РФ змінила командування на Донеччині: окупанти почали жорсткіше штурмувати

Армія Російської Федерації змінила командування на Донеччині. Зокрема, на Сіверському напрямку армія окупантів штурмує великими групами з усіх боків.

По це розповів офіцер 54-ї окремої механізованої бригади Олександр Афанасьєв в ефірі телеканалу "Еспресо".

"За два роки Соледар і Бахмут стали окупованими, а Сіверськ ще тримається. Тому ворог хоче захопити Сіверськ, вирішити проблему з сіверським "балконом". Зараз змінилося командування ворога, і воно дуже грамотне. Окупанти замінили командування 3-ї армії, і ми відчули різницю від солдата до офіцера. Росіяни знищують наші переправи, логістику. Авіація ворога домінує".

З його слів, річка Сіверський Донець на півночі ускладнює пересування, але росіяни намагаються ліквідувати Сіверський виступ. ЗСУ наразі тримають свої позиції. Через те, що змінилося військове командування РФ на цьому напрямку, росіяни почали правильно і логічно використовувати сили та проводити штурми, каже Олександр Афанасьєв.

"Рівень підготовки ворога зріс, їхні підрозділи стали злагодженішими. Вони тренуються на полігонах, які відтворюють наші позиції. Росіяни перекинули більше сил на напрямок", — додав він.

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович заявив, що ЗСУ можуть вийти з важливого міста на Донеччині. Йдеться про Курахове.

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