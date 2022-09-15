Армія РФ зробить "жест доброї волі" в Херсоні: експерт назвав причини, чому окупанти втечуть із міста

Військовий огляд Денис Попович впевнений, що під тиском ЗСУ російські війська зроблять "жесть доброї волі" у Херсоні, а потім назвуть це "передислокацією" військ.

Він також додав, що не варто чекати на швидкий прорив російської оборони на Херсонщині, як це було на Харківщині. Експерт пояснив, що цього зробити не дозволяє місцевість, а також концентрація російських сил.

Таку думку він висловив в ефірі каналу FreeДом.

"На Херсонському напрямку я схиляюся до "жесту доброї волі", яке може плавно перейти у передислокацію, як її назве російське командування. Там ситуація складається важче для армії України, але невідворотна, оскільки ми знаємо, що під артилерійський контроль взято фактично усю територію правобережжя за течією Дніпра. І, що найголовніше, під вогневим контролем основні вугли комунікації, зокрема мости через Дніпро та Інгулець. Там великі проблеми з логістикою, а без нормального забезпечення вести адекватно бойові дії вкрай важко", - пояснив експерт.

Нагадаємо, українські військові за минулу добу, 14 вересня, на півдні ліквідували 33 окупантів. Крім цього, знищили понад три десятки одиниць військової техніки.

ОДКБ тріщить по швах! Путін знову всіх "переграв"

Читайте також: