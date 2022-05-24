Армія Росії "брала" Миколаїв за планом Маріуполя: генерал-майор розповів, як вдалося утримати місто

Росія в перші дні повномасштабного вторгнення намагалася оточити Миколаїв і влаштувати блокаду. На щастя, ворога вдалося зупинити.

Російських окупантів вдалося зупинити на підходах до Миколаєва. Це стало можливим завдяки злагодженим діям міста та об’єднаних територіальних громад (ОТГ).

Про це в інтерв’ю "НикВести" заявив генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, керівник оборони Миколаєва під час вторгнення Росії до України у лютому-березні 2022 року.

"Якби вони зайшли до міста, це вже було б все… Була б Буча, Ірпінь… Миколаїв, загалом, "брали" за планом Маріуполя: оточити, витіснити всі війська у центр міста, на якийсь об’єкт, завод, відрізати світло, воду, і просто маринувати нас, поки ми не почнемо їхати з глузду, закінчаться боєприпаси, їжа, вода…", - розповів Марченко.

За словами Марченка, допомогло те, що всі змогли об’єднатися і взятися за оборону.

"Враховуючи, що танки вже намагалися заїжджати до міста, ситуація була дуже небезпечною", - зауважив генерал-майор.

Він додав, що допомогла стримати наступ російських окупантів і гарна комунікація міста з селами, ОТГ.

"Ми не допускали до Миколаєва навіть колони, вони не могли дійти сюди. Вони вишиковувалися, нас сповіщали, і артилерія накривала їх", - розповів Дмитро Марченко.

Нагадаємо, американський фінансист-мільярдер Джордж Сорос заявив, що вторгнення Росії в Україну, можливо, стало початком Третьої світової війни, і західна цивілізація може не пережити його.

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