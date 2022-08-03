Армія Росії намагалася наступати на Авдіїівському напрямку, отримала по зубах від ЗСУ і відійшла

Ворог продовжує спроби наступати на Донбасі. На щастя, успіху не має.

На Авдіївському напрямку армія РФ, яка вже 161 день воює проти України, спробувала вкотре наступати. Зокрема, противник обстрілював із танків та артилерії райони Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісків, Нетайлового та Кам’янки.

Про це повідомляє Генеральний штаб України 3 липня.

"Ворог намагався вести наступ в напрямках Новоселівка Друга –Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Василівка – Красногорівка, Мінеральне – Авдіївка та на напрямку Донецьк – Піски, успіху не мав, відійшов", - розповіли у Генштабі.

Нагадаємо, раніше депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що російські війська планують вийти на межі Херсонської області, а також почали готуватися до прориву на Криворізькому напрямку.

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