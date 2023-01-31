Армія Росії наступає на Вугледар: що відомо про ситуацію на фронті і плани окупантів

Місто має велике стратегічне значення як для ЗСУ, так і для ворога.

Місто Вугледар Донецької області стало одніює з набільш "гарячих точок" на фронті. Армія Росії, намагаючись реалізувати план з захоплення всього Донбасу, кинула в бій елітні підрозділи. Збройні сили України дали відсіч і зупинили просування ворога.

Але окупанти, незважаючи на великі втрати, продовжують спроби атак, кидають у бій резерви. Вугледар і навколишні села обстрілює ворожа ствольна та реактивна артилерія.

ТСН.ua зібрав подробиці ситуації у Вугледарі і думки експертів щодо подальшого розвитку подій на цьому напрямку.

Зокрема, розвідка Великої Британії повідомила, що за останні три дні російські окупанти, ймовірно, розвинули свої розвідувальні атаки навколо міст Павлівка і Вугледар у більш скоординований наступ. За даними британської розвідки, російська окупаційна армія просунулася на кількасот метрів за невелику річку Кашлагач, яка протягом кількох місяців позначала лінію фронту. У Британії вважають, що Росія може здобувати локальні перемоги в цьому районі, однак оперативно значущий прорив малоймовірний.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що морська піхота Тихоокеанського флоту РФ зазнає важких втрат на території Вугледарської міської громади. Зокрема, ЗСУ повністю знищили сили та засоби окремої розвідувальної роти, приданої до 155-ї бригади морської піхоти Росії.

В ЗСУ оцінюють щоденні втрати ворога під Вугледаром у сотні загиблих и поранених.

Зазначимо, що попередня спроба наступу окупантів на Вугледар була в листопаді, 155-та бригада морпіхів тоді зазнала великих втрат. Як повідомляв ексрадник Офісу президента Олексій Арестович, безповоротні втрати 155-ї бригади склали від 30 до 70% бійців. Російські військові блогери поширили лист, у якому йшлося, що російське військове керівництво "кинуло" 155 бригаду морської піхоти РФ в "незрозумілий наступ".

Чого прагнуть окупанти: експерти про стратегічне значення Вугледара

Президент Росії Володимир Путін не став чекати певної "сакральної дати" для початку великого наступу і вже кинув у бій, зокрема під Вугледаром, свої найкращі війська. Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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За інформацією експерта, у Вугледарі позиції Збройних сил України штурмують підрозділи 40-ї і 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту - елітні частини.

Як пояснив Снєгирьов, наразі під вогневим ураженням ЗСУ перебуває ключова залізнична станція Волноваха у 25 км від Вугледара.

"Ситуація навколо Вугледара і російський наступ в першу чергу пов'язані з можливістю Збройних сил України тримати під вогневим контролем цю ключову залізничну станцію. Саме нею здійснюється передислокація особового складу, БК і паливно-мастильних матеріалів для російського угруповання. Основне завдання російської армії під час боїв за Вугледар - відсунути ЗСУ на відстань, яка не дозволяє тримати під вогневим ураженням локації окупаційної армії", - розповів він.

Окупанти в найближчі місяці посилять тиск на позиції ЗСУ в Донецькій області, розповів в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

"Вугледар з півдня утримує тили Мар'їнського угруповання, Курахове, перешкоджає виходу російських військ у бік Покровська. Вони саме на Покровськ і далі на Добропілля згідно з їхніми планами намагатимуться вийти та перерізати наші лінії та комунікації між центром та донецьким угрупуванням", - зазначив Світан.

Проте зараз, за його інформацією, ситуація поблизу Вугледара досить стабільна:

"Виконано певні оборонні заходи, підтягнуто резерви. І зараз ще не видно передумов для того, щоб обійти Вугледар, або якось його зайняти і видавити наш гарнізон".

Полковник запасу каже, що окупанти вже розпочали наступ - "з початку року відбувається постійний тиск, збільшується на деяких позиціях - в основному вздовж Донецького та Луганського фронтів на Донбасі - від Вугледару до Куп'янська".

"У росіян механізм один - видавлювання гарнізону або взяття в оперативне оточення, відрізають логістичні ланцюжки постачання гарнізонів нашої лінії оборони. Швидше за все, у найближчі кілька місяців вони намагатимуться видавити наші війська до кордонів Донецької області у різний спосіб. Це Вугледар, Мар'їнка, Авдіївка, Бахмут, на захід від Соледара, Сіверськ", - прогнозує Світан.

Роман Світан також вважає, що Вугледар є важливим плацдармом для подальшого просування українських військ в бік Азовського моря і Маріуполя. Саме тому російські окупанти теж націлилися на цей напрямок.

"Це оптимальний варіант просування вздовж дороги з Донецька на Маріуполь. З-під Вугледару можна вийти у бік Волновахи, перерізати залізничне сполучення і далі близько 100 кілометрів до Маріуполя", – змоделював він.

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