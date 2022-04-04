Армія Росії обстрілює Миколаївську область: за добу майже пів сотні поранених

Серед потерпілих є дитина.
Російська армія кілька днів поспіль обстрілює Миколаївську область: лише за минулу добу поранено 49 осіб, серед яких одна дитина.
Про це повідомила керівниця Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.
За її словами, абсолютна більшість поранених - це цивільні люди. Є й загиблі, додала Замазєєва. "У Миколаєві за вчора – 14 поранених. В Очакові – 20. Усі постраждалі доставлені у медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - наголосила вона.
Станом на ранок 4 квітня в миколаївських лікарнях перебуває 370 людей, що постраждали від атак окупантів країни-агресорки на регіон.
Очільниця облради наголошує: армія загарбників гатить по житловим кварталам Миколаєва і Очакова. Зокрема, за два останні дні пошкоджено:
- щонайменше три медзаклади
- п'ять шкіл та до десятка дитсадків у різних районах
- жжитлові квартали у спальних районах
- будинок дитини.
Як повідомлялося, у ніч проти 4 квітня російські окупанти вранці завдали кількох ракетних ударів по Миколаєву. Інформації про потерпілих і жертв немає.
Нагадаємо, окупанти у неділю, 3 квітня, обстріляли Миколаїв та Очаків. Російські вбивці поранили та смертельно травмували місцевих жителів. Голова Миколаївської ВЦА Віталій Кім зазначив, що 14 людей доправили у лікарню, 11 госпіталізовані, серед них дитина 15 років. Згодом одна людина померла.