Армія Росії обстрілює Миколаївську область: за добу майже пів сотні поранених

Армія Росії обстрілює Миколаївську область: за добу майже пів сотні поранених

Серед потерпілих є дитина.

Російська армія кілька днів поспіль обстрілює Миколаївську область: лише за минулу добу поранено 49 осіб, серед яких одна дитина.

Про це повідомила керівниця Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

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За її словами, абсолютна більшість поранених - це цивільні люди. Є й загиблі, додала Замазєєва. "У Миколаєві за вчора – 14 поранених. В Очакові – 20. Усі постраждалі доставлені у медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - наголосила вона.

Станом на ранок 4 квітня в миколаївських лікарнях перебуває 370 людей, що постраждали від атак окупантів країни-агресорки на регіон.

Очільниця облради наголошує: армія загарбників гатить по житловим кварталам Миколаєва і Очакова. Зокрема, за два останні дні пошкоджено:

щонайменше три медзаклади

п'ять шкіл та до десятка дитсадків у різних районах

жжитлові квартали у спальних районах

будинок дитини.

Як повідомлялося, у ніч проти 4 квітня російські окупанти вранці завдали кількох ракетних ударів по Миколаєву. Інформації про потерпілих і жертв немає.

Нагадаємо, окупанти у неділю, 3 квітня, обстріляли Миколаїв та Очаків. Російські вбивці поранили та смертельно травмували місцевих жителів. Голова Миколаївської ВЦА Віталій Кім зазначив, що 14 людей доправили у лікарню, 11 госпіталізовані, серед них дитина 15 років. Згодом одна людина померла.

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