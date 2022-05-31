Армія Росії обстрілює Миколаївську область: поранено 14 осіб

Армія Російської Федерації не припиняє обстрілювати Миколаївську область.

Протягом минулої доби найбільше обстрілів в регіоні було зафіксовано в Баштанському районі: Березнегуватській, Ігрульській та Широківській громадах. Зруйновано житловиі будинки, фермерське господарство, їдальня тощо.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

У Миколаївському районі вчора під обстріл окупантів потрапили місто Очаків, Шевченківська громада, а сьогодні - Галицинівська громада. Від хаотичних обстрілів потерпав і Миколаїв.

"Рашистські тварюки, продовжуючи обстрілювати Миколаївщину, в останні дні почали використовувати найбільш підлу тактику. Вони виганяють свої самохідні артилерійські установки з укриттів і просто гатять по наших населених пунктах. Навіть не прицілюючись кудись конкретно", - йдеться у повідомленні очільниці облради.

За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 14 людей. Більшість постраждалих - це цивільні мешканці. Серед постраждалих є одна дитина. За словами Замазєєвої, усі постраждалі доставлені до медичних закладів. Вони отримують необхідну допомогу.

Наразі у миколаївських лікарнях перебуває 260 громадян, що постраждав від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 37 постраждалих отримало допомогу амбулаторно.

Як повідомлялося, бойові дії на території Харківської області тривають. Окупанти країни-агресорки намагалися контратакувати в районі села Довгеньке Ізюмського району. Втім, загарбники успіху не мали і відступили. Українські військові тримають позиції і завдають окупантам втрат.

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