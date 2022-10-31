Армія Росії спрямувала на Київ 16 повітряних цілей: скільки знищили ППО

У Києві 31 жовтня під час масованої атаки російських окупаційних військ зафіксували 16 повітряних цілей, з них знищили щонайменше 12.

Про це заявив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"У межах Києва було виявлено 16 повітряних цілей, з них гарантовано знищили 12. Також станом на 13:00 повернули напругу на одному з водозаборів. Найближчим часом у місті відновлять водопостачання", - зазначив він.

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За його словами, після ранкової атаки усі профільні служби намагаються мінімізувати наслідки таких ударів, вони працюють у надзвичайному режимі.

Нагадаємо, під час масштабної повітряної тривоги у Київській області зранку 31 жовтня було чутно вибухи. Повідомлялося про роботу сил ППО.

Мер Києва Віталій Кличко згодом підтвердив вибухи в місті. За його даними, внаслідок ударів по об’єктах критичної інфраструктури частину міста знеструмлено. Світло зникло у 350 тис. помешкань.

Ще 80% споживачів столиці залишися без водопостачання.

Крім того, на Київщині внаслідок ракетних ударів постраждали дві людини, одна з них – у важкому стані.

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