Армія Росії видихнулася: опозиціонер РФ прогнозує завершення війни

Втім, опозиціонер РФ вважає, що зараз багато чого залежить від допомоги Заходу.

Колишній депутат Держдуми Геннадій Гудков, опозиціонер РФ вважає, що війна в Україні може закінчиться уже цього року, оскільки російська армія виснажена як морально, так і фізично.

Таку думку він висловив в ефірі 24 каналу.

Гудков вірить у майбутній контрнаступ української армії.

"Війна не може тривати безкінечно. І ворог не може вічно воювати, якщо розуміє, що результату немає, а Україна набирає силу. Банально втрачається бойовий дух, а здатність йти в наступ знижується. Я дуже вірю у майбутній контрнаступ України", – сказав опозиційний політик.

Втім, опозиціонер РФ вважає, що зараз багато чого залежить від допомоги західних партнерів. Вони мають виконати усі свої обіцянки щодо постачання зброї та навчання українських військових.

"Російська армія не утримає наступ України і відкотиться назад. А це тяжкий моральний стан громадськості, навіть тієї, що поки підтримує Путіна. Тобто судячи з усієї логіки, все закінчиться у 2023 році, або принаймні все стане зрозуміло", – припускає Гудков.

Український контраступ: останні новини

Нагадаємо, премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, який наразі перебуває з робочою поїздкою у Вашингтоні, заявив, що контрнаступ українських військових може розпочатись влітку, а не весною, про що говорили раніше. Шмигаль заявив, що уряд країни відчуває тиск з боку населення країни щодо початку контрнаступу.

Тим часом у Пентагоні впевнені, що українська армія має усі необхідні можливості для досягнення успіху під час контрнаступу, а міжнародні партнери продовжуватимуть надавати військову допомогу. Із такою заявою виступив міністр оборони США Ллойд Остін.

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