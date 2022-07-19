Армія Росії застопорилася на фронті і скаженіє: військовий експерт розповів, чому нового Сєвєродонецька не буде

Російські окупанти скаженіють від успіхів ЗСУ. Водночас очільник Кремля Путін вимагає від генералів окупації Донецької та Луганської областей.
Росіяни руйнують міста, але не можуть окупувати територію. Вони скаженіють від успіхів ЗСУ у той час, як Путін вимагає від генералів якихось “позитивних” новин з фронту.
Про це в етері єдиного телемарафону повідомив військовий експерт Михайло Самусь.
“Путін говорить своєму війську, щоб ті кидали все, що тільки можна. Але російська армія фактично в патовому положенні - вони не можуть змінити тактичну обстановку тими засобами, які в них є. Я вже не кажу про оперативну чи стратегічну обстановку. Тому росіяни і постійно заявляють, що “взяли” Сіверськ, але насправді взяти вони його не можуть, бо не вистачає артилерії”, — пояснив Михайло Самусь.
Нагадаємо, що окупанти обстріляли фермерські господарства на Миколаївщині та село на Одещині.
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