Армія Росії застопорилася на фронті і скаженіє: військовий експерт розповів, чому нового Сєвєродонецька не буде

Росіяни руйнують міста, але не можуть окупувати територію. Вони скаженіють від успіхів ЗСУ у той час, як Путін вимагає від генералів якихось “позитивних” новин з фронту.

Про це в етері єдиного телемарафону повідомив військовий експерт Михайло Самусь.

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“Путін говорить своєму війську, щоб ті кидали все, що тільки можна. Але російська армія фактично в патовому положенні - вони не можуть змінити тактичну обстановку тими засобами, які в них є. Я вже не кажу про оперативну чи стратегічну обстановку. Тому росіяни і постійно заявляють, що “взяли” Сіверськ, але насправді взяти вони його не можуть, бо не вистачає артилерії”, — пояснив Михайло Самусь.

Нагадаємо, що окупанти обстріляли фермерські господарства на Миколаївщині та село на Одещині.

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