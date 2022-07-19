Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Армія Росії застопорилася на фронті і скаженіє: військовий експерт розповів, чому нового Сєвєродонецька не буде

Дата публікації
Перегляди
917
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Армія Росії застопорилася на фронті і скаженіє: військовий експерт розповів, чому нового Сєвєродонецька не буде

Фото: BMVg_Bundeswehr

Російські окупанти скаженіють від успіхів ЗСУ. Водночас очільник Кремля Путін вимагає від генералів окупації Донецької та Луганської областей.

Росіяни руйнують міста, але не можуть окупувати територію. Вони скаженіють від успіхів ЗСУ у той час, як Путін вимагає від генералів якихось “позитивних” новин з фронту.

Про це в етері єдиного телемарафону повідомив військовий експерт Михайло Самусь.

“Путін говорить своєму війську, щоб ті кидали все, що тільки можна. Але російська армія фактично в патовому положенні - вони не можуть змінити тактичну обстановку тими засобами, які в них є. Я вже не кажу про оперативну чи стратегічну обстановку. Тому росіяни і постійно заявляють, що “взяли” Сіверськ, але насправді взяти вони його не можуть, бо не вистачає артилерії”, — пояснив Михайло Самусь.

Нагадаємо, що окупанти обстріляли фермерські господарства на Миколаївщині та село на Одещині.

Читайте також:

Мапа війни на 19 липня: бої в районі Сіверська та обстріли з танків на півдні

Мапа війни на 19 липня: бої в районі Сіверська та обстріли з танків на півдні
Наступна публікація