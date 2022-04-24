Армія російських окупантів занадто виснажена, щоб продовжувати війну в Україні - військовий аналітик ЦРУ 

Проблеми, з якими Росія зіткнулася на початку війни з Україною, продовжуватимуть переслідувати армію країни-окупанта.

Зі слів експертів, у бойових діях на Донбасі у ЗС РФ є деякі переваги. Але російська армія надто виснажена, щоб це відіграло важливу роль.

Про це повідомляє Business Insider.

Колишній американський військовий, а зараз військовий аналітик ЦРУ Джеффрі Едмондс вважає, що пошарпана війною російська армія, зосередивши бойові дії на Донбасі, має деякі переваги в цьому регіоні.

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"Але це не означає, що росіяни воюють краще за українців на цьому етапі війни. Я вважаю, що проблеми, з якими зіткнулися росіяни на початку війни з Україною, а це невміле керівництво військами, погана тактика, а також погано навчені війська, все це й надалі переслідуватиме армію РФ. Це знижує їхні шанси захопити більше території України, тим більше, що українці добре закріпилися на Донбасі та отримують артилерію та бронетехніку зі США. Вони мають гарне озброєння. Також проти росіян працює ситуація, коли вони намагаються зібрати підрозділи з різних частин, які не дуже ефективно воюють разом”, — каже Едмондс.

За словами Марка Канчіана, колишнього військового, а зараз співробітника з Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, США, Росія почала використовувати старі запаси зброї та, на відміну від України, не може похвалитися постачанням нового озброєння.

Видання з посиланням на високопосадовця Пентагона повідомляє, що підрозділи РФ, які брали участь у війні на півночі України настільки виснажені, що найближчим часом не зможуть бути залученими у війні на Донбасі. Деякі з цих військових з'єднань були майже повністю знищені. Водночас, за словами представника Пентагону, Росія спробує мобілізувати 60 тисяч солдатів для продовження війни.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 60-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Станом на 24 квітня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 21,8 тисячі осіб.