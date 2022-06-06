"Армія, яка тижнями б'ється за село": військовий аналітик назвав основну проблему РФ на Донбасі

Російська армія зазнає проблем з дефіцитом резервів, через відмову оголошувати мобілізацію.

Локальні успіхи російських загарбників, як правило, пов’язані "або з неуспіхами України, або з тим, що вони концентрують і задавлюють залізом та кількістю людей".

Ізраїльський військовий аналітик Ігаль Левін в інтерв'ю Радіо НВ озвучив головну проблему армії РФ у боях на Донбасі.

Він наголосив, що попри величезну перевагу РФ в артилерії, у запеклих боях на Донбасі російська армія зіткнулася з проблемою дефіциту резервів, які так і не змогла залучити у достатній кількості без мобілізації.

Як приклад, аналітик проаналізував бої за одне з українських сіл.

"Село Довгеньке, про яке багато згадувалося, постійно переходило з рук до рук. Тобто вони сконцентрувавши величезне угруповання, не можуть взяти село. Ми говоримо про фронт у тисячі кілометрів, ми говоримо про десятки тисяч людей, а сумарно — це сотні тисяч і постійно чуємо в ЗМІ, що тижнями йде війна за якесь одне село. Які можна дати оцінки армії, яка тижнями б'ється за село — не містечко, не селище, саме село?", - зазначив він.

За його словами, головна проблема військ РФ – нестача резервів, від якої окупантів може "врятувати" тільки мобілізація. "Не десь там витягувати 500−700 чоловік, а десятки й сотні тисяч людей".

"Майже три місяці тому я писав, що російська армія почне захлинатися сама в собі. І це те, що зараз ми бачимо", – наголосив він.

Нагадаємо, голова Сумської ОВА повідомив про чергові обстріли прикордонних громад.

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