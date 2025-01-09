Армії Путіна і Кім Чен Ина зазнають космічних втрат на Курщині: деталі

Росія намагається вибити українську армію з території Курської області. Втім, росіяни зазнають втрат. Нещодавно лише біля одного села Махнівка вони втратили до батальйону піхоти. Зокрема, з північнокорейськими солдатами і російськими десантниками.

Про це пише видання Forbes.

Видання наголошує, що Махнівка перейшла під контроль українських військових ще в кінці літа. Втім, саме цей населений пункт вже кілька днів є місцем запеклих боїв. Зокрема, у Мережі з'явилося відео, на якому російські та північнокорейські війська входять до села і потрапляють під вогонь української піхоти, танків і безпілотників.

Аналітик Forbes Ендрю Перпетуа підтвердив слова президента України Володимира Зеленського про великі втрати РФ і КНДР біля Махнівки. Також Перпетуа ретельно вивчає соціальні мережі для підрахунку втрат у російсько-українській війні.

"Таке відчуття, що я щойно побачив, як загинув цілий російський батальйон на одному відео", – заявив він і додав, що візуально підтвердив 408 втрат за один день.

Зазначається, що ділянку фронту між Махнівкою на півночі та Плеховим на півдні не можна назвати найінтенсивнішим відтинком на Курській дузі. Однак, порівняно з іншими ділянками, окремі бої в Махнівці та Плеховому могли бути кривавішими.

Видання пише, 14 грудня 2024-го РФ здійснила атаку через відкриті поля у три хвилі - тоді понад 500 північнокорейських піхотинців змогли вибити 100 українських військових, які утримували село. Втім, в той момент армія Північної Кореї опинилася "на мушці" українських безпілотників та артилерії.

За даними журналіста Андрія Цаплієнка, втрати (вбитими і пораненими) північнокорейського контингенту могли становити понад половину сил, що були залучені в атаці.

"Російська атака на Махнівку минулих вихідних могла бути ще дорожчою і менш успішною. Мало того, що Махнівка все ще перебуває в сірій зоні, є деякі докази того, що українські війська, можливо, з 61-ї механізованої бригади, 36-го окремого стрілецького батальйону або приданих територіальних бригад – фактично просунулися на невелику відстань приблизно в той самий час, коли близько 400 росіян лежали вбитими або пораненими на тій же місцевості", – йдеться в матеріалі.

Також Forbes пише, що військові Росії та Північної Кореї зазнають космічних втрат. У цьому ключі важливим є те, що розгроми ворога починають позначатися на двомісячному наступі РФ на Курській дузі.

Український Центр оборонних стратегій наголошує, що бойові дії на Курщині активізувалися до максимального рівня. Пік зіткнень, якого ще не було раніше, змушує агресорів витрачати всі наявні ресурси. Зокрема, вкрай незручний і невигідний для росіян час.

"Якщо інтенсивні бої триватимуть ще 5-10 днів, російське угруповання потребуватиме швидкого поповнення, оскільки воно вже зазнає значних втрат у зустрічних боях. Таке поповнення може бути здійснене лише за рахунок перекидання сил з інших ділянок фронту", – кажуть у Центрі оборонних стратегій.

Наступ ЗСУ на Курщині

Стало відомо, що 5 січня 2025 року ЗСУ розпочали новий наступ у Курській області. Військовий експерт Іван Ступак наголошує, що важливо бути реалістами щодо очікувань, оскільки сили українських військових на цьому напрямку обмежені.

OSINT-аналітик з псевдонімом Def Mon повідомив, що протягом першого дня нового наступу в Курській області українські Збройні сили могли пройти з боями 2,7 км.

Тим часом президент Володимир Зеленський повідомив, що за час Курської операції ворог втратив уже понад 38 тисяч своїх солдатів лише на цьому одному напрямку. З них близько 15 тисяч – безповоротно.

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