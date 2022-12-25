Армії РФ не вдається захопити Бахмут, втрачає тисячі своїх солдат - Гайдай

Кремль надалі хоче повністю окупувати Донеччину.
Російська армія всіма силами намагається захопити Бахмут на Донеччині. Втім, наразі окупанти не можуть досягнути бажаного. Натомість росіяни зазнають великих втрат. Але натомість їм нічого не вдається, ворог у боях втрачає тисячі своїх солдатів.
Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Що стосується Бахмуту, то це вже більше навіть не в стратегічному військовому плані, хоча й таке є, а більш символізм, який дуже любить кремлівський режим. Плюс "кадирівці" та "вагнерівці" хочуть доказати та показати бункерному діду, що вони на щось спроможні. Але поки вони там втрачають тисячі своїх солдатів", - розповів Гайдай.
Голова Луганщини наголосив, що Москва не відмовляється від своїх намірів - повністю Донецьку та Луганську області.