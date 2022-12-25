Армії РФ не вдається захопити Бахмут, втрачає тисячі своїх солдат - Гайдай

Російська армія всіма силами намагається захопити Бахмут на Донеччині. Втім, наразі окупанти не можуть досягнути бажаного. Натомість росіяни зазнають великих втрат. Але натомість їм нічого не вдається, ворог у боях втрачає тисячі своїх солдатів.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Що стосується Бахмуту, то це вже більше навіть не в стратегічному військовому плані, хоча й таке є, а більш символізм, який дуже любить кремлівський режим. Плюс "кадирівці" та "вагнерівці" хочуть доказати та показати бункерному діду, що вони на щось спроможні. Але поки вони там втрачають тисячі своїх солдатів", - розповів Гайдай.

Голова Луганщини наголосив, що Москва не відмовляється від своїх намірів - повністю Донецьку та Луганську області.

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