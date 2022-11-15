Армії "вагнерівців" та "кадирівців" створювали для придушення потенційних повстань у Росії – ГУР

Зараз "кадирівці" використовуються у війні проти України як загороджувальні загони.

Спочатку армії Євгена Пригожина, який очолює ПВК "Вагнера" та вербує ув'язнених на війну, й голови Чечні Рамзана Кадирова створювали для придушення потенційних повстань в Росії. Однак, Кремль знайшов їм застосування й під час війни проти України.

Про це розповів представник ГУР МО України Андрій Черняк.

"Пригожин та Кадиров – це люди, які заради збереження путінської влади мають право на створення власних армій. Ці армії створювалися насамперед для придушення будь-яких потенційних повстань всередині Росії", – пояснив Черняк.

Також, за його словами, демонстрація "добре навчених й хоробрих кадирівців" передусім спрямована на російську публіку.

"Сьогодні, у повномасштабній війні проти України, "кадирівці" використовуються на фронті в якості "загороджувальних загонів", які не дають мобілізованим або ж іншим солдатам відступити. Тобто основне завдання армії Кадирова – залякування росіян", - резюмував представник ГУР.

Армії Кадирова та Пригожина

Очільник ПВК "Вагнера" та "кухар Путіна" Євген Пригожин останніми місяцями активно вербує злочинців, які відбувають покарання до своїх загонів, щоб вони воювали проти України.

Очільник Чечні Рамзан Кадиров також відправив своїх найманців на війну в Україні, проте кадирівські солдати "прославились" лише відео у соцмережі та "запеклими боями" з кущами та деревами.

На думку колишнього командувача Сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бена Годжеса, Кадиров і Пригожин створюють власні армії, бо готуються до розпаду Росії.

Нещодавно Пригожин заявив, що його найманці займаються будівництвом укріплень і центрів підготовки "ополченців" у прикордонних з Україною районах.

Читайте також: