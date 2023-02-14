"Армію дронів" поповнили двома українськими комплексами Raybird-3: що вони можуть, відео

Міністр Федоров переконаний, що ці дрони допоможуть ЗСУ під час майбутнього контрнаступу.

Українські військові в межах проєкту "Армія дронів" отримали ще два потужні вітчизняні безпілотні авіаційні комплекси Raybird-3, які зокрема добре проявили себе під час контрнаступу на Харківщині.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Мережі 14 лютого.

Міністр уточнив, що комплекси Raybird-3 здатні долати до 2500 км, залітати в тил ворога і працювати, незважаючи на дію засобів радіоелектронної боротьби.

Федоров навів приклад роботи Raybird-3, коли ці авіакомплекси гарно проявили себе під час контрнаступу ЗСУ на Харківщині.

"Окупанти намагалися збити дрон із комплексу БУКу біля Балаклії. Але не змогли. Raybird-3 не лише врятувався від атаки, а простежив за ворожим комплексом, який поїхав на перезарядку. Далі дрон передав координати артилеристам. А вони добре відпрацювали по складу боєприпасів окупантів", – йдеться в повідомленні очільника Мінцифри.

Він також висловив переконання, що ці дрони допоможуть українським військовим під час майбутнього контрнаступу.

Нагадаємо, на початку лютого міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Сили оборони України потребуть сотні тисяч безпілотників різних модифікацій. Держава продовжує працює над "закриттям значних потреб".

Додамо, що в кінці січня Міноборони уклало 16 контрактів з українськими виробниками дронів. Протягом року відомство спрямує близько 20 млрд грн для закупівлі безпілотників для армії.

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