Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
"Армію дронів" поповнили двома українськими комплексами Raybird-3: що вони можуть, відео

"Армію дронів" поповнили двома українськими комплексами Raybird-3: що вони можуть, відео

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
5558
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Армію дронів" поповнили двома українськими комплексами Raybird-3: що вони можуть, відео

Скриншот з відео

Міністр Федоров переконаний, що ці дрони допоможуть ЗСУ під час майбутнього контрнаступу.

Українські військові в межах проєкту "Армія дронів" отримали ще два потужні вітчизняні безпілотні авіаційні комплекси Raybird-3, які зокрема добре проявили себе під час контрнаступу на Харківщині.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Мережі 14 лютого.

Міністр уточнив, що комплекси Raybird-3 здатні долати до 2500 км, залітати в тил ворога і працювати, незважаючи на дію засобів радіоелектронної боротьби. 

Федоров навів приклад роботи Raybird-3, коли ці авіакомплекси гарно проявили себе під час контрнаступу ЗСУ на Харківщині. 

"Окупанти намагалися збити дрон із комплексу БУКу біля Балаклії. Але не змогли. Raybird-3 не лише врятувався від атаки, а простежив за ворожим комплексом, який поїхав на перезарядку. Далі дрон передав координати артилеристам. А вони добре відпрацювали по складу боєприпасів окупантів", – йдеться в повідомленні очільника Мінцифри.

Він також висловив переконання, що ці дрони допоможуть українським військовим під час майбутнього контрнаступу.

Нагадаємо, на початку лютого міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Сили оборони України потребуть сотні тисяч безпілотників різних модифікацій. Держава продовжує працює над "закриттям значних потреб". 

Додамо, що в кінці січня Міноборони уклало 16 контрактів з українськими виробниками дронів. Протягом року відомство спрямує близько 20 млрд грн для закупівлі безпілотників для армії.

Українські дрони "Довбуш", американські чіпи в БПЛА росіян, дивне рішення Маска - Володимир Яценко

Українські дрони "Довбуш", американські чіпи в БПЛА росіян, дивне рішення Маска - Володимир Яценко

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
5558
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація