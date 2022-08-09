"Армію РФ тут будуть постійно спалювати": у Зеленського заявили, що Україні принципово звільнити Херсон

Для України неможливо уявити, що тимчасово захоплений український Херсон залишиться у окупантів. Це принципово.

Успішні операції ЗСУ на Антонівському мосту показують, що для України принципово звільнити Херсон.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в розмові з ВВС Україна.

За словами Подоляка, з точки зору військової справи значно краще говорити не про конкретні спецконтроперації, а в цілому про можливість деблокади.

"І ми про це говоримо: для нас неможливо уявити, що Херсон залишиться у окупантів. Це принципово. Більше того, події на Антонівському мосту показують, що для нас принципово звільнити саме Херсон. Бо це дуже велике місто. Це єдине місто такого розміру, яке перебуває в окупації, якщо не враховувати Луганськ і Донецьк - це інше питання, це питання восьми років війни. І тому певні дії (для цього) наша армія робить вже сьогодні", - сказав він.

Говорячи про операції на Антонівському мосту, Подоляк зазначив, що Україні сьогодні також важливо деморалізувати російську армію.

"Чи була це ІПСО? Безумовно, сьогодні всі публічні коментарі - це частина ІПСО. Нам потрібно деморалізувати російську армію. Вони повинні розуміти, що тут постійно буде територія вогню, що їх тут будуть спалювати. Це ключове", - уточнив він.

Водночас Подоляк зауважив, що Росія має достатньо велику кількість ресурсів, щоб спробувати переламати хід війни, який для них складається невдало. За його словами, окупанти теж шукають можливості завдати поразки Україні і концентрують ударні угрупування на тих чи інших напрямах.

(Херсон - єдиний обласний центр, який окупували росіяни з початку повномасштабної війни, але найбільше захоплене місто насправді - Маріуполь - Ред.)

Нагадаємо, ЗСУ завдали нових серйозних ударів по Антонівському й Каховському мостах.

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