Арсен Мірзоян розповів, як залишив свою квартиру військовим

Так, у перші дні війни до нього приїхали знайомі та порадили вивезти до безпечного місця рідних.

На час, коли музикант, який емоційно висловився про мовний скандал Полякової та Єфросиніної, евакуював доньку з дружиною з Києва, він поселив вдома захисників.

Про це зірка розповів в інтерв'ю "24 каналу".

"До початку евакуації до мене приїхали знайомі, приїхала машина повна завантажена БК. Сказали: "Сєня, вивозь своїх". І все, я їм залишив домівку свою, розквартирував, сказав: "Живіть тут, усе є – холодильник, душ, кухня, ліжка. Живіть тут, а я повернуся". Ми й повернулися", – пригадав він.

Зараз Мірзоян волонтерить. За весь час повномасштабної війни він пригнав на фронт 500 машин. Втім, афішувати свою роботу він не хоче.

"Знаєте, буває, привозиш автівку, і там кажуть: "А давайте зробимо фото чи селфі". А я кажу: "А можна без цього всього? Я просто передам машину й поїду собі. Не треба мене фотографувати. Мені краще, щоб ви сфотографували машину з хлопцями, щоб у мене був звіт, що машина доставлена. А хто її доставив – це вже неважливо точно", – поділився він.

Нагадаємо, співачка Настя Приходько потролила чоловіків, які під час війни виїхали за кордон. Зокрема, вона згадала своїх зіркових колег – Потапа Влада Яму та MONATIK.

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