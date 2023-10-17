Артилеристи "Азову" знищили важливу інженерну техніку противника (відео)

Бійці "Азову" підбили і БАТ-2, який використовується для механізації інженерних робіт під час прокладання колонних шляхів.
Після наведення та коригування батареї управління й артилерійської розвідки 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов" артилеристи підбили інженерну техніку росіян.
Про це свідчить відео на офіційному каналі бригади спеціального призначення НГУ "Азов".
Українські бійці знешкодили шляхопрокладач БАТ-2, понтон, а також маніпулятор, який розвантажував "зуби дракона".
Зазначимо, що шляхопрокладач БАТ-2 використовують для механізації інженерних робіт піл час прокладання колонних шляхів, підготовки та обладнання позицій підрозділів у районах виконання бойових завдань.
Нагадаємо, раніше мер тимчасово захопленого Мелітополя Іван Федоров розповів про ситуацію у тимчасово захопленому Токмаку. Там окупанти відчувають небезпеку, тож завозять військових до міста, щоб ускладнити просування ЗСУ.
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