Артилеристи ЗСУ встановили світовий рекорд з дальності пострілу в реальному бою: що відомо

Це буквально рекорд, що артилеристи ЗСУ із САУ Krab змогли влучити аж на 70 км, зазначають військові експерти.

Українські артилеристи встановили світовий рекорд із дальності стрільби звичайної польової артилерії, вразивши ціль на відстані у 70 км.

Про цей епізод повідомив польский військово-аналітичний портал Defence24.

У публікації, присвяченій питанню інтеграції польских САУ Krab з високоточним керованим снарядом Vulcano GLR, побіжно згадується про епізод російсько-української війни. Стверджується, що українські артилеристи, які воюють якраз на польській САУ Krab "повинні були вразити ціль на відстані 70 км".

На думку польських аналітиків, це є свідченням того, що польські САУ, які воюють в Україні, вже можуть використовувати снаряди Vulcano GLR.

Водночас немає уточнення про те, наскільки результативною була стрільба на 70 км, а також – коли і де стався цей епізод.

Український військово-аналітичний портал Defense Express із цього приводу зазначив, що дальність стрільби у 70 км зі звичайної 155-мм гармати справді є рекордом. Принаймні, якщо брати в розрахунок лише реальні бойові дії, а не стрільбу на випробувальних полігонах.

Раніше українські артилеристи показали, як нищать ворога за допомогою польських САУ Krab.

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