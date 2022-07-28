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Артилерія, авіація та ракетні удари: у Генштабі розповіли, як ворог продовжує нищити Харківщину

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Артилерія, авіація та ракетні удари: у Генштабі розповіли, як ворог продовжує нищити Харківщину

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Харківщині.

На Харківському напрямку російські окупанти продовжують обстрілювати українські позиції та населені пункти.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 28 липня.

Росіяни не припиняють обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Шаповалівка, Питомник, Прудянка, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Шестакове, Верхній Салтів, Старий Салтів, Печеніги, Базаліївка, Леб’яже, Коробочкине, Мосьпанове і Чепіль.

Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та селищу Кочеток. Також ворог задіяв авіацію поблизу Руських Тишків, а безпілотними літальними апаратами вів повітряну розвідку в районах Липців, Руської Лозової, Питомника, Малинівки, Чугуєва і Печенігів.

Раніше повідомлялося, що росіяни на окупованій Харківщині планують знищити всі українські книжки.

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