Артилерійська і танкова дуель на всій лінії зіткнення: Генштаб про ситуацію на півдні

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на півдні України.
На Південнобузькому напрямку обстановка на фронті суттєвих змін не зазнала. Там тривають обопільні обстріли зі ствольної та реактивної артилерії і танків уздовж всієї лінії зіткнення.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 19 липня.
В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника підтримує дії наземних військ та блокує північно-західну частину Чорного моря.
В готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України перебувають три носії високоточної зброї.
Раніше повідомлялося, що окупанти на Харківщині обстріляли з артилерії 12 населених пунктів.
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