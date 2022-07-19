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Артилерійська і танкова дуель на всій лінії зіткнення: Генштаб про ситуацію на півдні

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Артилерійська і танкова дуель на всій лінії зіткнення: Генштаб про ситуацію на півдні

facebook.com/GeneralStaff.ua

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на півдні України.

На Південнобузькому напрямку обстановка на фронті суттєвих змін не зазнала. Там тривають обопільні обстріли зі ствольної та реактивної артилерії і танків уздовж всієї лінії зіткнення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 19 липня.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника підтримує дії наземних військ та блокує північно-західну частину Чорного моря.

В готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України перебувають три носії високоточної зброї.

Раніше повідомлялося, що окупанти на Харківщині обстріляли з артилерії 12 населених пунктів.

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