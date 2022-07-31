Артилерійська війна у полях Миколаївщини: "кабанами" українські військові палять ворога

Попри переважаючу кількість арти в окупантів наші гармаші палять техніку і позиції ворога. Густий чорний дим щоразу піднімається на горизонті після влучань української артилерії.

Окупанти казяться і дронами намагаються виявити наших хлопців, проте швидкість і точність не лишають росіянам шансів, йдеться в ТСН.

Ранок у степах починається не з кави а з обстрілів. Горять поля і урожай. Боєц на позивний Хитрий - колишній тракторист він дуже болісно переживає за спалені поля, бо це хліб. Окупанти б`ють зі ствольної артилерії, снаряди летять у поля і села.

Самохідна артилерійська установка швидко мчить полями. Є ціль, яку потрібно знищити. «Ризик, щоб нас не засікли, бо можуть швидко засікти і бити у відповідь», - пояснюють бійці.

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Поки окупанти не підняли дрони машина наводиться екіпаж чекає команди. Ворог вкопався в посадки, сховав у зелені техніку і боєкомплети, тож 122 міліметрові летять у ціль.

Семенович механік-водій тримає машину у готовності для швидкої зміни позицій. Хоч САУ стара але служить хлопцям безвідмовно, солдати мріють про нові точніші САУ. «Хотіли б, ви ж розумієте, що машина має ресурс свій і вона своє відпрацювала, а що новіша то і точніше напевно закордонна», - каже механік.

Кожний їхній постріл - це помста за понівечені села і скалічені життя людей. Десятки снарядів летять у бік ворога на горизонті з’являється чорний дим. «Кабани» так називають хлопці снаряди влучили у ціль. Хвилина і машина рушає чим швидше, тим краще. Семенович ще має плани після війни, тому, каже, мусять вціліти, хто як не вони, відбудовуватиме країну.

«Далі будемо відбудовувати країну треба ж комусь піднімати її, далі Дай Бог, це все закінчиться, щоб живі і здорові вернулись додому, все буде добре, все буде Україна», - каже Семенович.

У Малого сьогодні особливий день - хрещений вогнем хлопець проходить посвяту в артилеристи - мазутом і гільзою. На війні без жартів ніяк, бо кожне завдання - це ризик, тому хлопці намагаються підтримувати один одного. Бо у замкненій машині ці артилеристи працюють як один механізм, як сім’я без права на помилку.

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