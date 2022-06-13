Артилерійські дуелі на південному фронті: ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів

У південних областях українська авіація тричі завдавала ударів по наземних цілях російських окупантів.

У неділю, 12 червня, ЗСУ завдали кілька ударів по ворожих позиціях на півдні України. Українські військові влучили в скупчення ворога та склад боєприпасів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

У повідомленні зазначається, що окупанти продовжують облаштовувати й укріплювати рубежі оборони, активних наступальних дій не ведуть. Протистояння переважно відбувається на рівні артилерійських дуелей, до яких залучають важку ствольну і реактивну артилерію.

Українські військові завдають ворогу суттєвих втрат ударами з повітря.

“Протягом доби парою гелікоптерів, парою штурмовиків та винищувачем було завдано 3 потужних ударів по ворожих позиціях. Влучено в скупчення противника та склад боєприпасів”, — повідомили в ОК “Південь”.

Загалом упродовж минулої доби на південному фронті підтверджено знищення 22 окупантів, 3 танків Т-62, 2 БМП та 3 одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо, Міноборони Великої Британії опублікувало актуальну мапу бойових дій в Україні станом на 12 червня. Найскладніша ситуація на фронті - на Донбасі та в Харківській області.

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