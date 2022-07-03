Артилерійські обстріли та спроби штурмів: у Генштабі розповіли про жорстокі бої на Донбасі

Артилерійські обстріли та спроби штурмів: у Генштабі розповіли про жорстокі бої на Донбасі

Російські окупанти намагаються штурмувати позиції українських захисників на Донбасі.

Росіяни обстрілюють населені пункти з артилерії та намагаються просуватись вперед.

Про це 3 липня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку ворог обстріляв з артилерії території неподалік Долини, Курульки, Богородичного, Адамівки та Гусарівки. Українські підрозділи відбили штурм у напрямку Пасіка – Долина. На Краматорському напрямку противник форсував річку Сіверський Донець, намагається розвинути успіх та оволодіти Білогорівкою. Продовжує вогневий вплив на підрозділи наших військ з метою сковування їх дій. Артилерійські обстріли зафіксовано поблизу Григорівки та Білогорівки", - повідомили у Генштабі.

Російські окупанти на Лисичанському напрямку обстрілюють українських захисників із ствольної артилерії в районах населених пунктів Золотарівка і Верхньокам’янка. Також росіяни взяли під контроль Золотарівку.

"На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють з артилерії райони Соледара, Покровського, Бахмута та Клинового. Наступальні дії у напрямку Ниркове – Берестове українські воїни успішно відбили. Також ворог безуспішно намагався провести розвідку боєм у напрямку Василівка – Берестове. Вів штурмові дії на напрямках Вовчоярівка – Спірне та Миколаївка – Спірне. Зазнав значних втрат та відійшов. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування дій наших підрозділів противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Піски, Новомихайлівка, Времівка, Гуляйполе, Чарівне. Завдав авіаударів неподалік Кам’янки, Авдіївки та Шевченко", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розповів, коли запрацює лендліз і як на ці терміни може вплинути Байден.

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