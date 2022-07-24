Артилерійський обстріл Дніпропетровщини та житлових кварталів Миколаєва: ситуація у регіонах 24 липня

У Харківській області є поранені, на Донеччині – двоє загиблих.

Ніч проти 24 липня у більшості областей України минула відносно спокійно. Яка ситуація у регіонах станом на 8:00 ранку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Вінничині, Одещині, Полтавщині, Сумщині, Житомирщині, Чернігівщині та Київщині – відносно спокійно.

Дніпропетровщина

Напередодні ввечері ворог обстріляв Криворізький район. Ударив зі ствольної артилерії по одному з сіл Зеленодольської громади. Без жертв та руйнувань. Вночі в області – одна повітряна тривога. Станом на ранок – спокійно.

Харківщина

Зранку в Красноградському районі с. Залінійне через обстріли окупантів горіла прибудова до житлового будинку. Постраждалих немає.

По області ворог протягом доби завдавав удари по Харківському, Богогодухівському, Чугуївському, Лозівському, Ізюмському районах. Пошкоджені будинки, горіли господарчі споруди, відкриті території.

За добу по області – одна людина постраждала (Лозівський район).

Луганщина

Вчора у Кадіївці руйнувань зазнало приміщення, де перебували російські військові. Втрати уточнюються.

Поблизу Лисичанська артилеристи ЗСУ накрили вогнем російських окупантів, які щойно прибули на ротацію. Знищено щонайменше 12 спецпризначенців ворога. Багато росіян поранено.

Окупанти продовжують застосовувати штурмову та армійську авіацію, продовжують ракетний та артилерійський терор мирного населення. Уночі завдали чотири ракетні та один авіаудар.

Росіяни посилили тиск в районі Верхньокам’янського, однак вогнем у відповідь ЗСУ змусили їх відійти та недорахуватись особового складу.

По інших населених пунктах росіяни вели неприцільні, але чисельні артилерійські і мінометні обстріли.

Донеччина

За добу під обстрілами м. Торецьк (житловий сектор); м. Авдіївка (промисловий, житловий сектор, гаражний кооператив); с.Кам’янка (житловий сектор); с. Веселе (житловий сектор); смт Гостре (житловий сектор).

На ранок: обстріли старої частини Авдіївки, околиць Курахового, Красногорівки та Мар'їнки. У Костянтинівці в результаті нічного обстрілу зруйнована школа, у Новодмитрівці – дитячий садок.

За добу по області – 2 загиблих і 2 поранених.

Також читайте Понад п'ять потужних вибухів прогриміли в Миколаєві

Миколаївщина

Вчора ввечері ворог обстріляв житлові квартали у Корабельному районі Миколаєва. За інформацією Оперативного командування "Південь", по обласному центру було випущено чотири крилатих ракети типу "Калібр", внаслідок чого пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі, гараж. Відомо про п‘ятьох поранених, серед них – підліток.

Сьогодні зранку Миколаїв знову зазнав ворожих обстрілів. Наразі інформація щодо наслідків уточнюється.

Херсонщина

Стабільно напружено. Місцеві жителі практично всіх районів області повідомляють про числені обстріли та вибухи. Критична ситуація у населених пунктах Високопільської, Бериславської, Калинівської, Великоолександрівської, Нововоронцовської та Каховської громад. Від обстрілів на території цих та прилеглих громад горять поля та ліси, а у окупованих селах знищуються вцілілі будинки та соцінфраструтктура.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 151-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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