Артобстріл колонії в Оленівці: Подоляк розкрив деталі і пояснив, чому це була спланована операція окупантів

Артобстріл російськими військами колонії в Оленівці Донецької області – спланована інформаційна кампанія. Частину полонених українських військових перевели до барака, в який було влучання, за декілька днів до злочину.

Одна з цілей цієї атаки – приховати свідчення про масштаби російських воєнних злочинів і тортур.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у Мережі.

Він пояснив, що російські війська завдали по колонії ретельно спланованого удару. Адже в Оленівці немає оперативних військових цілей для української армії. Окрім того, ЗСУ мають усі інструменти для точної ідентифікації об’єктів, які належить знищити: складів снарядів, оперативно-тактичних штатів, паливних баз.

"Масштабність та швидкість інформаційної кампанії російських пропагандистів свідчать про те, що це була саме спланована, організована акція. Ми знаємо, що частину полонених захисників перевели в барак, у який було влучання, за декілька днів до злочину. Класична, цинічна, продумана false flag operation", – наголосив радник голови ОП.

Він пояснив, що мета "оленівського злочину":

приховати свідчення про масштаби російських воєнних злочинів і тортур, яких стає дедалі більше;

зірвати домовленості щодо обмінів полоненими;

дискредитувати ЗСУ та (в цьому випадку) конкретні моделі іноземної реактивної зброї, яка наводить жах на окупантів.

Подоляк також зауважив, що точність ударів з боку українських військ доведена численними пожежами на російських складах, логістичних пунктах, командних центрах та мостах Херсонщини. Коли Україна щось знищує, це автоматично підтверджують різні інструменти фіксації.



"Російські істеричні заяви на випередження, що удару завдано по полонених українських захисниках, – це аби створити резонанс в Україні й налаштувати населення різних країн проти наших Збройних сил. Мотив зрозумілий. Справжні особи загиблих буде встановлювати українська розвідка та спецслужби", – заявив радник голови президентського офісу.

Він також повідомив, що це умисне, цинічне, продумане масове вбивство українських полоненихрозслідуватиме Офіс генпрокурора та міжнародні слідчі групи.

"Вимагаємо також негайної твердої реакції ООН та інших міжнародних організацій – Росію треба виключити з будь-яких міжнародних інститутів", – закликав Подоляк.

Нагадаємо, окупанти влаштували артобстріл колонії в захопленій Оленівці, де вони в жахливих умовах утримують українських військовополонених. Внаслідок атаки десятки бійців загинули та зазнали поранень. У цьому обстрілі загарбники звинуватили ЗСУ.

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