Артобстріл школи у Миколаївській області: рятувальники завершили пошукові роботи (фото)

На місці працювали 20 рятувальників.
Надзвичайники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці артобстрілу з боку російських військ в селі Зелений Гай Шевченківської територіальної громади Миколаївського району.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України в Миколаївській області.
З-під завалів рятувальники деблокували трьох постраждалих та тіла семи загиблих людей. На місці працювали 20 рятувальників та чотири спецмашини.
Нагадаємо, 13 березня внаслідок ворожого обстрілу та попадання авіабомби відбулося руйнування будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів та пожежа на площі 150 квадратних метрів.
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