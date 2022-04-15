Артобстріл спального району Харкова: кількість постраждалих зросла до пів сотні

Для надання екстреної медичної допомоги задіяли 29 бригад.

Ввечері 15 квітня ворог завдав артилерійського удару по одному зі спальних районів Харкова. Кількість постраждалих внаслідок артобстрілу зросла до 50 людей.

Про це "Суспільному" повідомив директор Департаменту охорони здоров'я ХОВА Максим Хаустов.

За даними Максима Хаустова, станом на 19:10 кількість постраждалих зросла до пів сотні, з них — вісім загиблих, серед яких - 7-місячна дитина, поранені дев'ять дітей та 33 дорослих.

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Він додав, що для надання екстреної медичної допомоги задіяли 29 бригад.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли один із житлових районів міста Харкова. За попередньою інформацією, через обстріли Росії поранення отримали 34 людини, з них - 3 дітей. Загинули - 7 людей, зокрема 7-місячне немовля.

"Прошу вас, жителі Харкова, без крайньої необхідності зараз не перебувати на вулицях", - закликав очільник ХОВА Олег Синєгубов.

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