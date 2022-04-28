Артур Логай розповів про креативну лотерею на підтримку ЗСУ та що мріє зробити після перемоги у війні

Артур Логай розповів про креативну лотерею на підтримку ЗСУ та що мріє зробити після перемоги у війні

Український актор, зірка серіалів "Дім Бобринських" та "Моя улюблена Страшко" Артур Логай розповів, що після повномасштабного вторгнення призупинив усю творчу діяльність і особисто був очевидцем певних подій, які відбувались у Києві в перші дні війни.

У програмі "Сніданок з 1+1" актор поділився, що він своїми очима з вікна будинку бачив, як у небі збивають ворожу військову техніку.

Актор був вимушений разом з родиною відправитись до Чернівців, де зараз він волонтерить та допомагає збирати гроші на високотехнологічні засоби знищення ворога для окремих підрозділів.

Буковина зустріла родину актора гостинно. Говорить, що тут сім’я почала активно українізуватись, в першу чергу син Артура – Лев. Хлопчик залюбки дивиться мультики українською і після 24 лютого актор разом з дружиною Євгенією намагались пояснити синові, що відбувається.

Артур Логай з сином / instagram.com/logai.arthur

"Від перших днів ми йому пояснювали, що до нас на землю прийшов дуже злий дядько, який очолює таких самих злих людей. І він хоче відібрати наш дім, а у нас є супергерої, які зараз йому протистоять. Вони його обов’язково переможуть і ми скоро повернемось додому. Проте він все одно знає слово "війна", хоча і не до кінця розуміє, що це таке, реагує навіть на сирену", - прокоментував Логай.

До волонтерства актор вирішив підійти креативно і наразі на своїх сторінках в соцмережах оголосив лотерею, в результаті якої можна особисто зустрітись та попити кави разом з Артуром Логаєм. Ціна лоту - 250 гривень. Серед усіх, хто візьме участь у розіграші, актор рандомно обере переможця лотереї, з яким і зустрінеться. Гроші, отримати в результаті розіграшу, будуть відправлені на підтримку ЗСУ.

Артур Логай: як актор допомагає під час війни та що мріє зробити після перемоги

"Люди роблять внесок – 250 гривень, після цього під постом розіграшу пишуть місто, де вони б хотіли зустрітися. І потім у прямому ефірі я рандомно обираю одного переможця. Ми домовимось з ним про місце і час і я обов’язково приїду, поспілкуємось, поп’ємо кави та запишемо відеоподяку ЗСУ", - поділився актор.

На жаль, райони Запорізької області, де живуть близькі родичі актора, наразі окуповані. За словами Логая, деяка частина родини зараз залишається там, на щастя, усі живі та здорові, він активно підтримує з ними зв'язок.

Щодо планів на майбутнє, після перемоги актор першим чином виконає обіцянку, яку дав своїй родині – відвести їх на море. А сам бажає якомога швидше повернутись до акторської роботи у мирній Україні.

Артур Логай / instagram.com/logai.arthur

Нагадаємо, щодня на глядачів "Сніданку з 1+1" очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт з 07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалах ТЕТ і 2+2, а також на YouTube.

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