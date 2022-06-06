Астрологиня назвала місяць, коли варто очікувати розв'язання війни в Україні

Астрологиня Ольга Медвецька прогнозує, що у жовтні очікується розв'язання війни, яке вирішить розвиток подальших подій.

Водночас вона наголосила, що розв'язання не означає завершення війни. У цей період будуть йти вирішальні бої між Україною та Росією.

Про це астрологиня розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Вона розповіла, що Сатурн буде ретроградним аж до жовтня. Під час цього ретроградного руху він буде у квадраті з Ураном.

"Найімовірніше, це і буде розв'язанням війни. Сатурн - це заскорузле, старе, авторитаризм, тоталітаризм, минуле, тиск. І він буде протидіяти Урану. Уран - це молодість, революція, народ, бунтарство, свобода. Сатурн буде у знаку Водолія, а РФ йде під знаком Водолія. А Уран буде у знаку Тільця - у знаку України", - каже Медвецька.

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що, на його думку, ЗСУ повною мірою перейдуть в контрнаступ у другій половині липня або в серпні.

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