Астрологиня попередила про ракетну небезпеку у трьох містах вже наприкінці липня

Мешканцям цих міст не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги.
За прогнозами астрологині Ангеліни Вакуліної, кінець липня 2022 року буде небезпечним для трьох міст України – Харкова, Лисичанська і Полтави.
Асторологиня опублікувала прогноз на своїй сторінці в Instagram, пише УНІАН.
Вже в кінці липня ці міста можуть постраждати від ракетних ударів з боку Росії.
Вона також додала, що наприкінці липня можуть активізуватися бойові дії, тому не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Крім того, Вакуліна зазначила, що і в серпні, вересні та жовтні буде складна ситуація в Україні. Війна почне потихеньку сходити нанівець тільки до кінця поточного року.
Нагадаємо, астрологиня назвала переломний момент у війні та попередила українців.
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