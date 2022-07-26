Астрологиня попередила про ракетну небезпеку у трьох містах вже наприкінці липня

За прогнозами астрологині Ангеліни Вакуліної, кінець липня 2022 року буде небезпечним для трьох міст України – Харкова, Лисичанська і Полтави.

Асторологиня опублікувала прогноз на своїй сторінці в Instagram, пише УНІАН.

Вже в кінці липня ці міста можуть постраждати від ракетних ударів з боку Росії.

Вона також додала, що наприкінці липня можуть активізуватися бойові дії, тому не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Крім того, Вакуліна зазначила, що і в серпні, вересні та жовтні буде складна ситуація в Україні. Війна почне потихеньку сходити нанівець тільки до кінця поточного року.

Нагадаємо, астрологиня назвала переломний момент у війні та попередила українців.

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