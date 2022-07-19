Астрологиня розповіла, коли відбудеться стабілізація на фронті, й назвала терміни перемоги

Період до вересня 2022 року буде надзвичайно важким, і українці мають проявити всю свою згуртованість.

Війна може затягтися, головне – вистояти до кінця року будь-якими силами. У вересні війна в Україні зменшить оберти, але це не кінець бойових дій.

Про це розповіла астрологиня та екстрасенс Ганна Єфремова у Telegram.

"Ворог знає свої сильні місця та свій сильний час! Саме зараз події піврічної давності наберуть свої оберти з новою силою в різних аспектах нашого життя. Всі, хто залишився в країні, допомагайте одне одному, чим можете і як тільки можете. Всі, хто виїхав, несіть нашу культуру в маси і робіть все можливе, що тільки у ваших силах, щоб ніхто не зміг відвести погляд від геноциду українського народу", - зазначила вона.

За її словами, світові еліти почнуть "ігри", що може негативно вплинути на Україну. Шанси на перемогу з'являться у 2023 році, саме тоді буде вирішальний бій.

Нагадаємо, астрологиня спрогнозувала, коли настане найгарячіший етап війни в Україні.

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