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Астрологиня розповіла про розвиток ситуації на фронті та що буде із ЗАЕС

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Астрологиня розповіла про розвиток ситуації на фронті та що буде із ЗАЕС

Фото: ТСН.ua

Цього тижня будуть складнощі з реалізацією задуманих планів.

Цього тижня будуть складнощі з реалізацією задуманих планів, виникнуть труднощі, які гальмують процес просування. Але з другої половини тижня легше буде йти до мети. Це стосується й справ на фронті.  

Про це розповіла астрологиня Ольга Медвецька у соцмережі.

"Наскільки я розумію – до кінця тижня наші воїни зможуть краще реалізовувати задумані плани. Але є одне "але" – "воріженькам" за якимись напрямами теж легше буде реалізовувати свої злісні задуми", - зазначила вона.

Астрологиня також прогнозує, що поступово знижуватиметься ризик катастрофи на Запорізькій АЕС.

У звичайному житті вона радить відкласти на кінець тижня контакти з керівництвом та органами влади.

"15−17.08 ідеальний час для мозкових штурмів та відкриттів, пошуку незвичайних рішень. Використовуйте цей час на повну – проводьте мозкові штурми, експериментуйте, проводьте переговори", - радить Медвецька.

За її словами, цей тиждень добре підходить для всього, що пов'язано з романтикою, красою та фінансами (крім 17 та 18 числа). 

Зауважимо, астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологиня розповіла, чи закінчиться війна в Україні восени.

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