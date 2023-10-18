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ATACMS не забезпечить перемогу у війні, служити будуть усі: експерт зробив гучну заяву

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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ATACMS не забезпечить перемогу у війні, служити будуть усі: експерт зробив гучну заяву

Збройні сили України / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Експерт вважає, що перемогу у війну можна здобути тільки тоді, коли "всі стануть на захист Батьківщини".

Військовий оглядач Олексій Гетьман наголосив, що всі чоловіки мають пройти службу у ЗСУ, бо жодна суперзброя не забезпечить перемогу у війні.

Про це майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман сказав в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"Ця зброя (ATACMS - ред.) не дасть нам сама по собі можливості забезпечити перемогу у війні. Літаки F-16 не дадуть такої можливості, 31 танк Abrams, який прибув – не надасть такої можливості. Перемоги досягають наші військовослужбовці, піхота на полі бою... Вся інша зброя – допомагає нашім військовослужбовцям досягати перемоги...", - сказав Гетьман.

Експерт вважає, що перемогу у війну можна здобути тільки тоді, коли "всі стануть на захист Батьківщини".

"Люди призовного віку, в яких немає показників не служити в Збройних силах, не мрійте, що буде якась зброя, яка допоможе вам уникнути служби в Збройних силах України. Всі мають пройти службу в наших Збройних силах, всі мають стати на захист Батьківщини – тільки в такому випадку ми зможемо перемоги в цій війні. Ніяка суперзброя питання перемоги у війні не вирішить", - наголосив він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Потужні удари ATACMS! Росіяни в паніці! Нова глава війни почалася! | Олексій Гетьман

Нагадаємо, у ЗСУ роз'яснили заяву, яка набула розголосу у суспільстві, що усі чоловіки будуть служити у Збройних силах.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1028
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