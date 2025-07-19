Атака 2000 дронів: генерал Бундесверу назвав мету масованих ударів Росії по Україні

Генерал-майор Бундесверу Крістіан Фройдінг / © yes-ukraine.org

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Наразі Російська Федерація здійснює близько 700 запусків безпілотних літальних апаратів по території України кожні три-чотири дні. Однак, її справжні плани передбачають можливість одночасного застосування до 2000 ударних дронів. У цьому контексті критично важливо підвищити ефективність української протиповітряної оборони.

Про це заявив генерал-майор Крістіан Фройдінг в ефірі YouTube-каналу Бундесверу.

Він також додав, що для досягнення таких масштабних цілей Росія продовжує нарощувати власні виробничі потужності. А головна мета цих масованих атак дронами та ракетами полягає у спробі викликати у суспільства «втому від війни».

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Проте, як зазначив німецький генерал, світова історія військових конфліктів свідчить, що такий підхід не завжди був успішним.

Нові підходи до протидії дронам та «розумні» контрзаходи

Генерал Фройдінг критично висловився щодо використання дорогих ракет Patriot для збиття відносно дешевих російських дронів типу «Шахед». За його словами, це безглузда витрата оборонних ресурсів.

Він підкреслив значну різницю у вартості озброєння: один «Шахед» оцінюється у 30 000 — 50 000 євро, тоді як ціна однієї ракети Patriot становить близько 5 мільйонів євро.

«Нам необхідно розглянути можливість запровадження розумних контрзаходів, вартістю від 2000 до 4000 євро кожен», — заявив Фройдінг.

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Генерал вказав на необхідність пошуку економічно вигідних рішень для боротьби з російськими ударними дронами.

Превентивні удари та зміцнення ППО

Окрім розробки «розумних» контрзаходів, генерал Фройдінг назвав ще один важливий спосіб зміцнення української системи протиповітряної оборони — здійснення завчасних далекобійних ударів по ключових об’єктах російської армії.

Зокрема, йдеться про знищення заводів з виробництва та складів зброї, удари по військових аеродромах та пускових ракетних установках. Такі превентивні дії можуть значно ускладнити або навіть унеможливити підготовку та проведення Росією майбутніх масованих атак.

Нагадаємо, Фройдінг оголосив, що Німеччина підтримає Україну і профінансує далекобійні ракети у великій тризначній кількості. Уже до кінця цього місяця на озброєння Сил оборони України поступлять перші ракети, виробництво яких профінансував Берлін.

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