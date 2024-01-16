Атака авіабомбами по Нью-Йорку: є руйнування і постраждалі під завалами (фото)

Внаслідок російської атаки керованими авіабомбами КАБ-500 по Нью-Йорку на Донеччині троє людей зазнали поранень, ще п’ятеро осіб можуть перебували під завалами.

Про це повідомили в МВС України.

Увечері 15 січня росіяни вдарили авіабомбами КАБ-500 по Нью-Йорку. Наразі відомо про трьох поранених людей. Під завалами, ймовірно, перебувають ще п’ятеро людей.

Окрім того, внаслідок атаки були зруйновані шість триповерхових будинків і п’ять приватних.

За даними МВС, протягом попередньої доби окупанти 25 разів обстріляли цивільне населення Донецької області. Зокрема, загарбники влаштували 17 авіаударів.

Під ворожі обстріли потрапили шість населених пунктів: Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Нью-Йорк, Предтечине, Птиче.

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Наслідки авіаудару по Нью-Йорку на Донеччині / Фото: МВС України у Telegram

Наслідки авіаудару по Нью-Йорку на Донеччині / Фото: МВС України у Telegram

Нагадаємо, про атаку по Нью-Йорку 15 січня спершу повідомили в Донецькій ОВА. Росіяни скинули на селище дві керовані авіабомби та поцілили ракетою у триповерхівку. Під руїнами перебувають люди.

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