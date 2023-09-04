Атака безпілотниками на Одещину: з'явилися нові подробиці та фото з масштабами руйнувань

Правоохоронці розпочали розслідування щодо масованої атаки безпілотниками по цивільній інфраструктурі Одещини.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Як зазначається, протягом ночі 4 вересня окупанти здійснили масований дроновий удар по населених пунктах Одещини. Атакували об’єкти цивільної промислової інфраструктури півдня регіону, попередньо ударними безпілотними літальними апаратами.

Внаслідок атаки пошкоджень та руйнувань зазнали адміністративні будівлі, складські та виробничі приміщення, сільгосптехніка.

Дрони були спрямовані на цивільну інфраструктуру / Фото: Офіс генерального прокурора

“На місці прокурори у взаємодії зі слідчими документують наслідки збройної агресії рф. За процесуального керівництва Ізмаїльської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)”, - розповіли в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, що росіяни атакували Україну 32 безпілотниками.

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