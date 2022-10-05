Атака Білої Церкви дронами та заяви Росії про зіткнення з НАТО: головні новини ночі 5 жовтня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 5 жовтня:
- Внаслідок атаки дронів-камікадзе у Білій Церкві виникли пожежі на об'єктах інфраструктури, є один постраждалий. Читати далі –>
- Представник російської делегації в ООН пригрозив можливістю прямого військового зіткнення між Росією та НАТО. Читати далі –>
- Білий дім підтверджує намір Джо Байдена брати участь у президентських виборах, які відбудуться у 2024 році. Читати далі –>
- Найдосконаліший авіаносець ВМС США USS Gerald Ford відправився у своє перше бойове чергування. Читати далі –>
- Ілон Маск пропонує закрити угоду щодо придбання приватної компанії Twitter за 44 мільярди доларів. Читати далі –>
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