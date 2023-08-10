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Атака БПЛА по Україні: в Повітряних силах розкрили подробиці та кількість збитих дронів

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Атака БПЛА по Україні: в Повітряних силах розкрили подробиці та кількість збитих дронів

Безпілотник Shahed-136/131

Окупанти запустили по Україні дрони із північно-східного напрямку, а саме з району Курська.

Російські війська запустили по Україні 10 безпілотників Shahed-136/131 у ніч проти 10 серпня, частину з яких вдалося знищити.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Так, у ніч проти 10 серпня ворог атакував Україну іранськими безпілотниками із північно-східного напрямку, з району Курська. Атака тривала від 23:00 до 4:00.

Усього російські окупанти застосували 10 ударних БПЛА, сім з яких вдалося знищити.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 7 ворожих безпілотників. Застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття", – йдеться в заяві ПС.

Там додали, що протягом минулої ночі авіація Повітряних сил здійснила понад 40 літаковильотів, 20 із них – на вогневе ураження ворожих об’єктів, районів зосередження техніки та живої сили.

Статистика збитих БПЛА в ніч проти 10 серпня / Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ / ©
Статистика збитих БПЛА в ніч проти 10 серпня / Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, під ранок 10 серпня в Україні лунала масштабна повітряна тривога через зліт російського МіГ-31К та загрозу ударних безпілотників у Рівненській, Волинській, Львівській та Тернопільській областях.

Згодом стало відомо, що ворожі БПЛА атакували Рівненську область: там зруйнована нафтобаза і надзвичайники борються з масштабною пожежею. Радіаційний фон у регіоні перебуває в нормі.

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Дата публікації
Перегляди
2198
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