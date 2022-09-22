Атака Дніпропетровщини та жертви на Донбасі: як минула ніч у регіонах

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Київщині, Чернігівщині, та Житомирщині.

Запорізька область: сьогодні зранку —три "прильоти" в Запоріжжі. Інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.

Сумщина: протягом дня вчора росіяни обстрілювали 3 прикордонні громади — Білопільську, Середино-Будську та Шалигинську.

Вчора ввечері по околиці села Атинське ворог здійснив мінометний обстріл. Від розривів снарядів загорівся склад Атинського психоневрологічного інтернату та поруч пошкоджено будівлі.

Середино-Будська громада: із артилерії російські армійці обстріляли околиці Середино-Буди. Пошкоджена підстанція та електромережа.

На щастя, у всіх випадках люди не постраждали.

Дніпропетровщина: ворог знову атакував Нікопольський та Криворізький райони. У Нікополі загинула одна людина.

У місті пошкоджені 17 багатоповерхових та приватних будинків, газогони, лінії електропередач, дві лікарні, школа, футбольне поле, кілька адмінбудівель, кілька магазинів, ринок, стели на алеї пам’яті.

У Кривому Розі на ранок горіла двоповерхова будівля. Полум’я уже загасили. Ніхто не постраждав.

Харківщина: вчора ввечері окупанти з РСЗВ обстріляли Київський район Харкова, зруйновано 7 гаражів на території гаражного кооперативу. Сталася пожежа. Постраждалих немає.

На території області від ворожих обстрілів страждали Чугуївський, Ізюмський, Куп'янський та Харківський райони. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди. В Чугуївському районі внаслідок ракетного удару пошкоджено верхній шлюз Печенізької дамби. Ситуація на об'єкті під контролем, загрози прориву дамби немає.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі поранені 5 людей, зокрема 13-річний хлопчик. Його стан медики оцінюють як важкий. В Харківському районі одну людину поранено.

Неподалік с. Гракове Чугуївського району під час проведення ремонтних робіт двоє людей підірвалися на міні, один з них загинув, один отримав поранення.

Луганщина: за минулу добу підрозділи наших військ відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка та Новомихайлівка.

Авіація Сил оборони завдала удари по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 21 району зосередження живої сили і військової техніки противника, 4 опорних пунктів, 15 позицій зенітних ракетних комплексів.

У Сватівському районі, аби без свідків приховати інженерне обладнання, окупанти насильно виселили жителів населених пунктів Гончарівка та Куземівка. На тимчасово окупованих територіях України військово-політичне керівництво Російської Федерації також оголосило часткову мобілізацію.

Донеччина: вночі — обстріли населених пунктів Мар'їнської громади (Мар'їнка, Красногорівка, с.Костянтинівка, с.Максимільянівка). Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюються, обстріли тривають. Обстріл с. Диліївка Костянтинівської громади.

Зранку — два обстріли Авдіївки: з артилерії — центральної частини міста, і з танків — старої частини міста.

Вчора пізно ввечорі росіяни завдали два ракетних удари по Краматорську, влучання у склад промислового підприємства. Часів Яр було обстріляно касетними снарядами. Дистанційне мінування.

Область залишається без газу і частково без води й електрики. За добу на Донеччині — 5 загиблих, 13 поранених цивільних.

Миколаївщина: вночі Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу, перередньо — зенітно-ракетними системи С-300. Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоповерхові будинки, вибиті вікна, газопровід, водогін, подвір’я кінотеатру та театру, адміністративні будівлі. Також внаслідок нічного ракетного обстрілу виникла пожежа складського приміщення. Попередньо — без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області п'яний колаборант, якого загарбники проголосили "поліцейським", розстріляв двох мирних жителів.

9 ракет по Запоріжжю: масштабні руйнування одразу в трьох районах, смерть і поранення місцевих

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