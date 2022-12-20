Атака дронами 19 грудня була найбільшою від початку війни - Повітряні сили

У листопаді та грудні РФ запустила 127 "шахедів".

У понеділок, 19 грудня, російські війська здійснили найбільшу атаку безпілотниками Shahed. Окупанти змінили локацію застосування дронів - це вже не анексований Крим та окуповані території Херсонської області, а Краснодарський край.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу.

За його словами, частину іранських дронів-камікадзе вдається збивати ще на підступах - на території Одеської та Миколаївської областей.

"Там Повітряне командування "Південь" працює доволі таки ефективно. Далі допомагає вже, якщо певна кількість дронів проходить, бо ворог використовує усі дані розвідок, якими він володіє: наземна, агентурна, космічна, - вони прокладають маршрути там, де очевидно є слабкі місця української протиповітряної оборони, бо всю територію перекрити не вдається, командування "Схід" і "Центр", - наголосив Ігнат.

Він також розповів, що іранські дрони, що прив'язані до різних GPS-систем, будують маршрути в обхід.

"Летіти по колу, можуть взагалі кружляти, уникаючи систем ППО, і це збільшує час. Середня швидкість дрона приблизно 150 км/год. Це і є польотне завдання", - додав він.

Речник командування Повітряних сил вважає, що й надалі Тегеран буде постачати БПЛА країні-агресорці.

Ігнат зауважив, що у листопаді та грудні РФ запустила 127 "шахедів" і 300 крилатих ракет по Україні.

Атака Києва дронами-камікадзе

Росія атакувала Київ 19 грудня безпілотниками Shahed. Вибухи пролунали у Солом’янському та Шевченківському районах столиці.

За час повітряної тривоги в небі над столицею було зафіксовано 23 ворожих БПЛА. Українські сили оборони знищили 18 дронів.

Окупанти влучили в об’єкт критичної інфраструктури столиці. Внаслідок обстрілів київська енергетична інфраструктура має серйозні пошкодження.