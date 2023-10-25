Атака дронами Хмельниччини та потужні обстріли Херсонщини: як минула ніч у регіонах

Ніч проти 25 жовтня у більшості областей України минула відносно спокійно.

Обласні державні адміністрації розповіли про ситуацію у регіонах станом на 9:00 ранку 25 жовтня. Як минула ніч у областях України.

Хмельниччина

Четверту добу поспіль ворог атакує Хмельниччину, працювали сили ППО.У Хмельницькому районі збиті ворожі цілі не завдали шкоди під час падіння уламків. У Шепетівському районі внаслідок збиття ворожих повітряних цілей відбулось їхнє падіння на території об'єкта критичної інфраструктури.

Вибуховою хвилею пошкоджено нежитлові приміщення, житлові будинки та транспортні засоби. Станом на ранок за медичною допомогою до лікарні звернулось 16 мешканців з навколишніх будинків з різними тілесними ушкодженнями.

Працюють усі відповідні служби.

Чернігівщина

За добу – 8 обстрілів (87 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський та Чернігівський райони із мінометів, артилерії, АГС. Зафіксовано запуск некерованих авіаційних ракет (4 вибухи) у Семенівській громаді. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Зранку росіяни здійснили обстріл Великописарівської громади. Зафіксовано 25 вибухів з АГС. Попередньо – без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 126 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Миропільська, Великописарівська Середино-Будська, Шалигинська громади.

Краснопільська громада: внаслідок мінометного обстрілу знищено споруду по очистці зерна в агропідприємстві.

Середино-Будська громада: внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

Великописарівська громада: внаслідок мінометних обстрілів пошкоджено 2 приватні житлові будинки.

Запорізька область

Минулої доби окупанти завдали 181 удар по 21 населеному пункту області.157 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Щербаків, Полтавки, Кам'янського, Степового, П'ятихаток та інших прифронтових міст і сіл.

Ворог здійснив 2 ракетні удари по Запоріжжю, 14 БПЛА-атак по Новодарівці, Малій Токмачці, Чарівному, Малинівці, Червоному, Новоданилівці, Малим Щербакам, Степовому та Кам'янському, 7 РСЗВ-обстрілів Роботиного, Новодарівки та Малої Токмачки, а також вгатив авіаснарядом по Новоданилівці. Надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Дніпропетровщина

Вчора вдень ворог двічі атакував Нікополь. Спершу — дроном-камікадзе, потім — важкою артилерією. Осколкові поранення отримав 36-річний чоловік. Він в лікарні, у стані середньої тяжкості.

Після опівночі агресор вдарив по Нікопольщині. Під артилерійський вогонь потрапила Марганецька громада. Понад пів десятка снарядів поцілили по одному з тамтешніх сіл. Минулося без загиблих та поранених.

Харківщина

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Плетенівка Чугуївського району, Козача Лопань Харківського району, Чугунівка Куп'янського району.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили близько 10 атак ворога біля Синьківки та Іванівки. Авіаційний удар зафіксовано в районі Піщаного. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Петропавлівка, Синьківка та Іванівка.

Вчора ворог з артилерії обстріляв с. Подоли Куп’янського району, загинули 2 цивільних чоловіків 57 та 50 років. Пошкоджено приватний будинок, зруйновано господарчі споруди, 2 легкових автомобіля.

Внаслідок удару по с. Борова Ізюмського району, попередньо РСЗВ, пошкоджено приватний будинок. Інформація про потерпілих не надходила.

Луганщина

Протягом чотирьох годин по Невському загарбники завдали шість ударів з авіації бомбами КАБ-500. У селі зафіксоване повне руйнування двох будинків. Також росіяни поцілили по раніше пошкодженим будівлям і домогосподарствам.

Ворог знов активізувався в районі Макіївки, де продовжив свій наступ. Але й там, і біля Надії всі ці спроби вчора були відбиті нашими військовими. Крім Невського, удари з неба нанесені по території Серебрянського лісництва. Білогорівка і Невське зазнали артилерійського і мінометного впливу окупантів. За добу противник здійснив 124 обстріли (542 снаряди).

Донеччина

Під вогнем окупантів минулої доби – 12 населених пунктів: Гірник, Сіверськ, Авдіївка, смт Курдюмівка, с.Запоріжжя, с.Володимирівка, с.Маркове, с.Старомайорське, с.Новоселівка Перша, с.Соловйове, с.Дружба, с.Бердичі Пошкоджено 16 житлових будинків (з них 9 – багатоквартирні), 4 господарчі споруди, 2 дошкільних навчальних заклади, цивільний автомобіль, ЛЕП, магазин. На Донеччині за добу: одну людину поранено.

Миколаївщина

Вночі підрозділами повітряного командування "Південь" на Миколаївщині знищено 2 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136". Вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 86 обстрілів (389 снарядів), з них по м. Херсон – 3 артилерійських обстріли (6 снарядів).

Окупанти поцілили у райони 32 населених пунктів області; територію та будівлю заводу у Бериславському районі.

Внаслідок вчорашнього удару зранку по Козацькому травмовані двоє жінок. Вчора вдень ворог здійснив авіаудар по населеному пункту. Осколкове проникне поранення грудної клітки отримав 54-річний чоловік.

Внаслідок обстрілу Берислава вчора зранку поранень зазнав 66-річний чоловік. За добу по області 4 людини дістали поранення.

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