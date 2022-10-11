Атака дронами-камікадзе на Ладижинську ТЕС: стало відомо про пошкодження

Внаслідок атаки на Ладижинську ТЕС на Вінничині дронами-камікадзе Shahed-136 на електростанції пошкоджено енергетичне обладнання, ремонт розпочнеться після скасування тривоги.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Пошкоджено енергетичне обладнання станції. На щастя, обійшлося без жертв.

Наразі задля безпеки на об’єкті перебуває критично необхідний персонал. На місці працюють відповідні служби. Коли буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики проведуть оцінку пошкоджень та розпочнуть відновлення пошкодженого обладнання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 жовтня після оголошення повітряної тривоги у Вінницькій області Ладижинську ТЕС атакували Shahed-136.

Обстріл об'єктів критичної інфраструктури в Україні

Росія 10 жовтня здійснила масований ракетний обстріл України, зокрема і ТЕС.

Внаслідок однієї з атак пожежа виникла на Бурштинській ТЕС. Станом на 16 годину пожежа була ліквідована. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук на своїй сторінці у Facebook.

У Києві внаслідок "прильотів" також пошкоджені об‘єкти критичної інфраструктури.

Через масований обстріл та пошкодження об'єктів інфраструктури компанія "ДТЕК" запроваджує погодинні відключення електроенергії у Києві та області.

Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок атак РФ 10 жовтня пошкоджено щонайменше 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах України і місті Києві.

Читайте також: