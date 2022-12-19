Атака дронами: на Київщині "шахід" упав просто на подвір'я пенсіонерів (фото руйнувань)

В оселі пошкоджені вікна, двері та дах. Повністю згоріла літня кухня, гараж та автівка.

В одному із сіл на Київщині російський дрон-"шахід" упав просто на подвір'я садиби пенсіонерів.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба показав шокуючі фото наслідків удару, після якого старенькі втратили все майно, яке нажили за своє життя.

"Дідусь Іван та бабуся Ольга жили у своєму будинку. Безпілотник упав прямісінько у подвір’я – в оселі пошкоджені вікна, двері та дах. Повністю згоріла літня кухня, гараж та автівка. Вибуховою хвилею також пошкодило будинок навпроти", – зазначив Кулеба.

На місцях пошкоджених будинків уже працюють комісії та фіксують руйнування. Найближчим часом голова ОВА обіцяє, що розпочнуться ремонтні роботи – у будинку замінять вікна та відремонтують дах.

"Найбільше мене захоплює настрій людей. Показуючи руйнування, пані Ольга каже: “Дідька лисого той Путін нас налякає”. Ми все відбудуємо. А росіяни заплатять за кожний свій злочин", – підсумував Кулеба.

Атака дронами 19 грудня

Нагадаємо, російські окупанти вночі, 19 грудня, вкотре атакували столицю та Київську область своїми безпілотниками.

Загалом РФ вночі випустила по Києву 23 БПЛА, з яких вдалося знищити 18. Проте окупанти зуміли влучити в об’єкт критичної інфраструктури столиці.

У Київській області пошкоджено щонайменше 9 приватних будинків, троє людей постраждали.