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Атака дронами: на Київщині "шахід" упав просто на подвір'я пенсіонерів (фото руйнувань)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Атака дронами: на Київщині "шахід" упав просто на подвір'я пенсіонерів (фото руйнувань)

В оселі пошкоджені вікна, двері та дах. Повністю згоріла літня кухня, гараж та автівка.

В одному із сіл на Київщині російський дрон-"шахід" упав просто на подвір'я садиби пенсіонерів.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба показав шокуючі фото наслідків удару, після якого старенькі втратили все майно, яке нажили за своє життя.

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"Дідусь Іван та бабуся Ольга жили у своєму будинку. Безпілотник упав прямісінько у подвір’я – в оселі пошкоджені вікна, двері та дах. Повністю згоріла літня кухня, гараж та автівка. Вибуховою хвилею також пошкодило будинок навпроти", – зазначив Кулеба.

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На місцях пошкоджених будинків уже працюють комісії та фіксують руйнування. Найближчим часом голова ОВА обіцяє, що розпочнуться ремонтні роботи – у будинку замінять вікна та відремонтують дах. 

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"Найбільше мене захоплює настрій людей. Показуючи руйнування, пані Ольга каже: “Дідька лисого той Путін нас налякає”. Ми все відбудуємо. А росіяни заплатять за кожний свій злочин", – підсумував Кулеба.

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Атака дронами 19 грудня

Нагадаємо, російські окупанти вночі, 19 грудня, вкотре атакували столицю та Київську область своїми безпілотниками.

Загалом РФ вночі випустила по Києву 23 БПЛА, з яких вдалося знищити 18. Проте окупанти зуміли влучити в об’єкт критичної інфраструктури столиці.

У Київській області пошкоджено щонайменше 9 приватних будинків, троє людей постраждали.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
7416
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