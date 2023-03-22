Атака дронами на Київщині: зросла кількість загиблих під завалами гуртожитка

Рятувальники дістали тіла жертв з-під завалів і продовжують роботу на місці.

Внаслідок нічної атаки дронами-камікадзе у місті Ржищів на Київщині кількість загиблих зросла до семи. Рятувальники дістали з-під завалів тіла ще трьох людей.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на речницю ДСНС у Київській області Вікторію Рубан.

"Зросла кількість жертв. Сімох загиблих знайдено на 14:30", – сказала представниця надзвичайників.

Вона додала, що на рятувальники продовжують розбирати завали на місці руйнування.

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 22 березня влаштували атаку дронами-камікадзе по Київській області. Українська ППО знищила всі вісім ворожих БПЛА, проте уламки завдали суттєвих руйнувань гуртожитку уРжищеві.

Серед загиблих опинився водій "швидкої", який приїхав рятувати людей. З з-під завалів гуртожитка також дістали тіло місцевого мешканця, який під час тривоги не спустився до укриття.

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