Атака дронами на Київщині: зросла кількість загиблих під завалами гуртожитка

Рятувальники дістали тіла жертв з-під завалів і продовжують роботу на місці.
Внаслідок нічної атаки дронами-камікадзе у місті Ржищів на Київщині кількість загиблих зросла до семи. Рятувальники дістали з-під завалів тіла ще трьох людей.
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на речницю ДСНС у Київській області Вікторію Рубан.
"Зросла кількість жертв. Сімох загиблих знайдено на 14:30", – сказала представниця надзвичайників.
Вона додала, що на рятувальники продовжують розбирати завали на місці руйнування.
Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 22 березня влаштували атаку дронами-камікадзе по Київській області. Українська ППО знищила всі вісім ворожих БПЛА, проте уламки завдали суттєвих руйнувань гуртожитку уРжищеві.
Серед загиблих опинився водій "швидкої", який приїхав рятувати людей. З з-під завалів гуртожитка також дістали тіло місцевого мешканця, який під час тривоги не спустився до укриття.
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