Атака дронами на Смоленський авіаційний завод: в ГУР розповіли цікаві деталі

Що саме та звідки прилетіло на завод - поки що залишається таємницею.

В Росії після атаки дронів на Смоленський авіаційний завод була пошкоджена виробнича база ворожих ракет Х-59. Атака порушила темпи виробництва.

Про це в ефірі єдиного телемарафона повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, на виробництві виробляли саме ті ракети, які насамперед випускаються по цивільних об'єктах і забирають життя мирних жителів та українських військових.

“Він втомився. Як і багато інших об'єктів, які використовуються рашистами для агресії проти України. У даній ситуації йдеться про підприємство, яке задіяне у виробництві різних модифікацій ракет Х-59”, - наголосив Андрій Юсов.

Проте представник ГУР відмовився коментувати, що саме та звідки прилетіло на завод.

“Пошкоджено виробничу базу, порушено темпи виробництва і це серйозні проблеми спричинило агресора. Такий факт підтверджуємо й надалі така практика триватиме”, — наголосив Юсов.

Нагадаємо, що внаслідок атаки дронами по Смоленському авіаційному заводу 1 жовтня було порушено процес із виробництва ракет Х-59 різних модифікацій.

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