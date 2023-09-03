Атака дронами Одещини: як удар по порту пов'язаний з переговорами Путіна і Ердогана – Братчук

У ніч проти 3 вересня окупаційна армія РФ здійснила атаку ударними безпілотниками "шахед" по Одеській області. Ціллю ворога стала портова інфраструктура регіону – атаки зазнав, зокрема Ренійський район, де розташовані порти на Дунаї.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телемарафону наголосив, що ця чергова терористична атака – яскрава відповідь РФ на ті пропозиції, які лунають з боку ООН і відповідних політиків про те, що "треба йти на поступки Російській Федерації, співпрацювати з нею в рамках можливої нової "зернової" угоди".

"Відповідний інформаційний фон Російська Федерація завжди намагається створити перед важливим міжнародними зустрічами. Можна пов'язати дві події: сьогоднішню атаку на Одеській регіон, на портову інфраструктуру Дунайського кластера, і те, що відбудеться 4 вересня в РФ зустріч пана Ердогана з "бункерним дідом". Все-таки сподіваюсь, що ця "зернова" угода буде в новому форматі та без участі РФ, тому що ми бачимо, що з ними працювати не те що неможливо, а це агресор, терорист, і треба їх поставити на місце", - резюмував Братчук.

Нагадаємо, ДСНС показала наслідки нічного удару РФ по порту на Одещині (фото).

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