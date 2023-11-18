Атака дронами Одещини: пошкоджено нафтобазу та електромережі – подробиці від Міненерго

На Одещині деякі користувачі наразі без світла.

Окупаційна армія Росії у ніч проти 18 листопада атакувала південні регіони України безпілотниками. В Одеському районі було влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. За даними Міненерго, внаслідок ворожого удару було пошкоджено нафтобазу та електромережі.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Через нічну атаку окупантів без світла залишись 1 550 споживачів області.

У Запорізькій області через падіння дрона було відключено повітряну ЛЕП – споживачі не знеструмлювалися.

Нагадаємо, в "Укренерго" пояснили, чи вплине удар РФ по інфраструктурі Одещини на на енергосистему України.

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