Атака дронами Одещини: пошкоджено нафтобазу та електромережі – подробиці від Міненерго

На Одещині деякі користувачі наразі без світла.
Окупаційна армія Росії у ніч проти 18 листопада атакувала південні регіони України безпілотниками. В Одеському районі було влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. За даними Міненерго, внаслідок ворожого удару було пошкоджено нафтобазу та електромережі.
Про це повідомила пресслужба міністерства.
Через нічну атаку окупантів без світла залишись 1 550 споживачів області.
У Запорізькій області через падіння дрона було відключено повітряну ЛЕП – споживачі не знеструмлювалися.
Нагадаємо, в "Укренерго" пояснили, чи вплине удар РФ по інфраструктурі Одещини на на енергосистему України.
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